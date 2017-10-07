Нападающий Михаил Юньков будет выступать за «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Юньков будет защищать цвета уфимского «Салавата Юлаева. 31-летний хоккеист подписал контракт до конца сезона, о сделке будет сообщено в ближайшее время.



Форвард в нынешнем чемпионате сыграл два матча за ХК „Сочи“, в котором находился на просмотровом контракте.



В прошлом регулярном чемпионате Юньков принял участие в 50 играх за „Авангард“, отметившись семи (3+4) результативными баллами при показателе полезности „+4“ и 0 минут штрафного времени. Всего в КХЛ он провёл 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) балла за результативность. Юньков является двукратным обладателем кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).



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ХК «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Юньковым