ХК «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Юньковым

ХК «Сочи» объявил о заключении пробного контракта с нападающим Михаилом Юньковым.

В предыдущем сезоне 31-летний Юньков выступал в «Авангарде», однако летом омский клуб расторг с ним контракт. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 матчах и набрал семь (3+4) баллов за результативность. В 12 играх плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и голевая передача. Всего в КХЛ провел 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) балла за результативность. Юньков является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).

