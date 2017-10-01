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ХК «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Юньковым

1 октября 2017, воскресенье. 00:38 Хоккей

ХК «Сочи» объявил о заключении пробного контракта с нападающим Михаилом Юньковым.

В предыдущем сезоне 31-летний Юньков выступал в «Авангарде», однако летом омский клуб расторг с ним контракт. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 матчах и набрал семь (3+4) баллов за результативность. В 12 играх плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и голевая передача. Всего в КХЛ провел 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) балла за результативность. Юньков является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).

Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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1 октября 2017, воскресенье
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