Форвард ЦСКА Антон Бурдасов пропустит пятый матч подряд

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби, которое начнётся сегодня, 7 октября, в 17:00 мск. Пятый матч подряд пропустит форвард ЦСКА Антон Бурдасов, о травме игрока не сообщалось.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Телегин — Андронов — Любимов, Блажиевский — Макеев;
Шумаков — Григоренко — Капризов, Нестеров — Марченко;
Ничушкин — Попов — Петров, Киселевич — Робинсон;
Кузьменко — Светлаков — Скотт, Науменков — Ожиганов.
«Спартак»:
Беспалов (Свенссон);
Комаров — Стоа — Хохлачёв, Пепеляев — Лаюнен;
Подшендялов — Максвелл — Радил, Калинин — Кулик;
Никонцев — Воронин — Мирнов, Юдин — Бондарев;
Цыплаков — Дергачёв — Трунёв, Аляев — Жолобов.
6:1 в матче ЦСКА – «Спартак» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ
ЦСКА отстаёт от СКА на 20 очков. Нужно сокращать разрыв.