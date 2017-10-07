Епанчинцев: похвалил ребят за третий период, у «Спартака» есть прогресс

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от игры с ЦСКА, в которой его подопечные проиграли со счётом 1:3.

«После игры я похвалил ребят за третий период. У нас были хорошие моменты. Хорошо сыграл наш вратарь. Целостной игры у нас сегодня не получилось. Полтора периода соперник больше бросал и опережал нас. В третьем периоде мы забили, перехватили инициативу, но, к сожалению, не получилось сравнять счёт и добиться положительного результата. Есть прогресс, будем дальше работать. Дергачёву было тяжеловато с листа сыграть. Но по движению и характеру вопросов к нему нет. Думаю, он добавит агрессивности в атаке. Подшендялов забил сегодня — молодец, старался. С Потаповым расторгнут контракт? Не готов пока ответить на этот вопрос», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.