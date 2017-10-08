3 очка Копитара позволили «Лос-Анджелесу» переиграть «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес Кингз» на выезде нанёс поражение «Сан-Хосе» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Кингз». На голы Анже Копитара (дубль), Дастина Брауна и Ника Шора «Шаркс» сумели ответить лишь заброшенной шайбой Миккеля Бёдкера. Главным героем матча стал нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар. Словенец оформил дубль и отметился голевой передачей, поучаствовав в трёх голах из четырёх.
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