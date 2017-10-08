Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Павел Дедунов («Амур»)
Видео можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Александр Логинов («Салават Юлаев»)
Видео можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Михал Чайковски («Автомобилист»)
Видео можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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