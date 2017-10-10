Хацей: «Югра» под руководством Емелина на выезде напоминала единое целое

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал результаты команды после смены главного тренера. Под руководством Анатолия Емелина югорчане одержали три победы в четырёх матчах.

«Надеемся на хороший результат в домашней серии, ведь он закрепит позитивную тенденцию последней гостевой серии „Югры“ и позволит нам вернуться в кубковую гонку. В этих играх рассчитываем на поддержку болельщиков — всё-таки команда на прошлой неделе очень порадовала своих верных поклонников, победив в Сочи, Уфе и Нижнекамске. Здесь нельзя не отметить штаб Анатолия Емелина, всех хоккеистов клуба. Думаю, в КХЛ найдётся не много команд, которые в турне по маршруту Сочи — Уфа — Казань — Нижнекамск в четырёх матчах одержат три победы. Но дело не только в очках, но и в игре — команда напоминала единое целое, играла и работала на результат. Это очень позитивный сигнал.

В этом турне мы увидели элементы системного хоккея, причём даже в проигранном матче в Казани. Это привело к тому, что многие свои лучшие качества начали раскрывать дебютанты «Югры» — например, защитники Лекомцев, Витасек и Штайнох, форварды Пестушко, Савинайнен и Шипов. За счёт чего игроки добавили — это вопрос к Анатолию Анатольевичу Емелину, его штабу, который моментально включился в процесс", — цитирует Хацея Russia-Hockey.ru.