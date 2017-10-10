Якупов: не переживаю по поводу возможного обмена Дюшейна, у нас всё на позитиве

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов прокомментировал возможный обмен своего партнёра по звену Мэтта Дюшейна.



«Знаете, я особо не переживаю. В первое время, когда только приехал в тренировочный лагерь, Дюшейна ещё не было с нами. И все переживали, прибудет ли он вообще. Но он приехал, и всё стало нормально. Дюшейн тренировался наравне со всеми, находился в команде. Кто-то думает, что Мэтт такой-сякой. Но вряд ли он сам забивает себе голову лишней информацией. Да и ребята с ним на эту тему не разговаривают. Мы уже месяц вместе, создаём хорошие моменты, у нас всё на позитиве», — цитирует Якупова официальный сайт лиги.

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