«Чикаго» переиграл «Монреаль», Анисимов забросил первую шайбу в сезоне

«Чикаго Блэкхоукс» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Томаш Плеканец уже на 2-й минуте вывел «Канадиенс» вперёд. Ещё до первого перерыва Алекс Дебринкэт (18-я минута) счёт сравнял, а Брэндон Саад (19) вывел вперёд уже «Блэкхоукс». Точку в матче поставил Артём Анисимов, отличившийся на 31-й минуте. Для россиянина этот гол стал первым в сезоне.

Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд отразил 41 из 42 бросков по своим воротам.