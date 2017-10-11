«Динамо» Р уступило «Торпедо», проиграло 15 матчей из последних 16

«Торпедо» в родных стенах переиграло рижское «Динамо». В последних пяти матчах нижегородцы потерпели три поражения. В 20 матчах сезона нижегородцы одержали 11 побед. Рижане проиграли 15 матчей из последних 16 и 17 из 20 матчей сезона.

Первая двадцатиминутка матча выдалась безголевой. Во втором периоде на голы «Торпедо» за авторством Михаила Смолина и Геннадия Столярова рижане ответили голом Никиты Евпалова. В заключительной трети матча Денис Паршин установил окончательный счёт — 3:1 в пользу нижегородцев.





Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».



