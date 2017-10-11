СКА прервал свою 20-матчевую серию побед и впервые проиграл в сезоне — «Сочи»

СКА на своём льду уступил ХК «Сочи» и прервал свою серию побед на отметке в 20 матчей. Это первое поражение действующего обладателя Кубка Гагарина в текущем сезоне. ХК «Сочи» выиграл свой второй матч подряд, но в последних семи матчах потерпел пять поражений. В 20 матчах сезона на счету южан 10 побед.

Сергей Плотников на 8-й минуте матча вывел действующего чемпиона вперёд, но во второй третий матча забивали исключительно игроки команды из Сочи — Илья Хохлов и Евгений Лапенков. Питерцы сравняли счёт на 52-й минуте усилиями Вячеслава Войнова. В овертайме сочинцы вырвали победу — шайбу забросил Шон Коллинз.

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