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Ткачёв: «Ак Барс» должен был забирать два, а то и три очка

11 октября 2017, среда. 23:17 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3 ШБ).

«Напряжённая встреча, хорошо сыграли. В меньшинстве где надо выстояли. Должны были забирать два, а то и три очка, но получилось так, как получилось. Впереди тоже серьёзные матчи, будем восстанавливаться и готовиться дальше. Да, мы дважды забили в большинстве, много бросаем, стараемся разыгрывать комбинации, но я считаю, что в этом компоненте нам всё ещё есть что улучшать.

Галиева в конце игры просто захлестнули эмоции. Конечно, он не хотел удаляться. Нам просто нужно держать свои эмоции под контролем и стараться так не делать. Ребята всё равно молодцы, что пятиминутное меньшинство выстояли в овертайме, не пропустили», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Москва Владимир Ткачёв Станислав Галиев
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