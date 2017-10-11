Ткачёв: «Ак Барс» должен был забирать два, а то и три очка

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3 ШБ).

«Напряжённая встреча, хорошо сыграли. В меньшинстве где надо выстояли. Должны были забирать два, а то и три очка, но получилось так, как получилось. Впереди тоже серьёзные матчи, будем восстанавливаться и готовиться дальше. Да, мы дважды забили в большинстве, много бросаем, стараемся разыгрывать комбинации, но я считаю, что в этом компоненте нам всё ещё есть что улучшать.

Галиева в конце игры просто захлестнули эмоции. Конечно, он не хотел удаляться. Нам просто нужно держать свои эмоции под контролем и стараться так не делать. Ребята всё равно молодцы, что пятиминутное меньшинство выстояли в овертайме, не пропустили», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.