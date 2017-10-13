Капитан СКА Дацюк сыграет с «Салаватом Юлаевым»

На утренней раскатке перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» капитан питерского СКА Павел Дацюк занимался с основным составом в звене с Ильёй Ковальчуком и Сергеем Плотниковым, передаёт корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Дацюк пропустил два предыдущих матча. Защитник Андрей Зубарев, получивший повреждение в игре с ХК «Сочи», занимался в защитной маске.

Андрей Зубарев в защитной маске на раскатке СКА Фото: Дарья Тубольцева, «Чемпионат»

В матче не примет участия Николай Прохоркин, он отсутствовал на раскатке.

Матч СКА — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 13 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

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