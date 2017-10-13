Хичкок: во всех проигранных матчах «Даллас» сделал вратарей главными героями

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Звёзды» выиграли один матч из четырёх в текущем сезоне.

«Я обеспокоен. Причём не столько реализацией и качеством игры, а скорее конечным результатом. Я беспокоен тем, что мы упускаем массу отличных моментов, позволяем вратарям переиграть нас. Мы проиграли три матча, и во всех мы сделали вратарей соперников главными героями. Нам нужно менять ситуацию», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.