Владелец «Вегаса»: Шипачёв продолжает привыкать к североамериканской системе

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о ситуации с форвардом Вадимом Шипачёвым, который пока не играет в НХЛ.

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«Как только ситуация с составом утрясётся, несколько ребят вернутся и будут играть. К примеру, Ши Теодор. Это очень хороший игрок. Вадим Шипачёв продолжает привыкать к североамериканской системе и к меньшим размерам площадки, но он проявит себя в дальнейшем наилучшим образом.



И Алекс Так будет в команде. Просто сейчас там для него нет места. В первой же игре в АХЛ он оформил хет-трик», – цитирует Фоли официальный сайт НХЛ.

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