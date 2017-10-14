Никита Щербак набрал три очка в матче АХЛ, Ярослав Дыбленко — одно

Матч Американской хоккейной лиги между «Бингемтон Дэвилз» и «Лаваль Рокет» завершился со счётом 7:8.



В команде победителей тремя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Щербак. Всего на счету форварда пять (0+5) очков в трёх сыгранных встречах за «Рокет».



В составе «Бингемтона» результативной передачей сумел отметиться российский защитник Ярослав Дыбленко, закончивший матч с показателем полезности "+3" и двумя минутами штрафа.



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