100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Семёнов: физически «Витязь» готов, не хватает фарта, шайба не идёт в ворота

14 октября 2017, суббота. 20:00 Хоккей

Капитан «Витязя» Алексей Семёнов прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:3), которое стало для его команды седьмым в последних девяти играх.

«Последние игры у многих наших нападающих не идёт шайба в ворота. Мы немножко перестроили свою игру. Первый период показал, что можем играть с этим соперником. Во втором да, пошли удаления, хозяева забили курьёзный гол, немножко выровняли игру. После этого игра была более-менее равной. В моменте со вторым пропущенным голом Бирюков хорошо бросил. Там немного неправильно сыграли наши нападающие. Что поделать? Будем ошибки разбирать, смотреть, что мы делаем не так. Игры показывают, что мы, вероятно, многое делаем не так, потому что мало забиваем. С одним голом тоже тяжело выиграть.

Честно говоря, не знаю, почему не можем выиграть второй период в пятом матче подряд, будем разбираться. Вообще, нужно играть 60 минут, а не первый, второй и третий периоды. Нужно выходить и все 60 минут играть на одном уровне.

Физически мы хорошо готовы. Только, как я говорю, нам не хватает фарта, нападающим — стремления на ворота. Мне кажется, мы мало устремляемся на ворота соперника. Даже если красивые голы не идут, нужно забивать «грязные» голы. Но пока мы не можем найти и «грязных» голов. Может, что-то неправильно делаем? Будем разбираться. Повторюсь, физически мы готовы очень хорошо и можем работать все три периода», — цитирует Семёнова пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» обыграл «Витязь», нанеся команде Белова четвёртое поражение подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Металлург Мг Алексей Семёнов
Новости. Хоккей
14 октября 2017, суббота
20:40 Е. Бирюков: «Витязь» играл глубоко к воротам, было время на дальние броски
20:24 Кручинин: «Слован» провоцировал «Трактор», надо было терпеть ради команды
20:00 Семёнов: физически «Витязь» готов, не хватает фарта, шайба не идёт в ворота
19:58 Белов: у «Витязя» психологическая проблема, надо выбираться из этого всем вместе
19:50 И. Воробьёв: перестановки после первого периода дали «Магнитке» новый импульс
19:30 Е. Корешков: «Барыс» верил до конца, в овертайме фортуна была на нашей стороне
19:27 Кинэн: у «Куньлуня» кончаются силы в долгих поездках, этим можно объяснить спад
19:17 КХЛ оштрафовала вратаря ХК «Сочи» Шикина за удар клюшкой
19:16 Гатиятулин: Никитин провёл второй матч за «Трактор», он наберёт форму через игры
19:14 Занковец: «Слован» переигрывал смены во втором периоде, в третьем не хватило сил
19:03 Шэн: полноценной радости от первого гола в КХЛ нет, ведь «Югра» проиграла
18:52 Емелин: «Югра» провела худший матч, не было полной самоотдачи
18:34 Форварду «Автомобилиста» Хрипунову разрезали ногу в матче с ЦСКА
18:29 Крикунов: «Автомобилист» боролся до конца, но немного не хватило в конце
18:27 Стиллман: «Адмиралу» есть над чем работать, но мы выиграли, значит, всё хорошо
18:15 Никитин: в матче с «Автомобилистом» всё решила игра в неравных составах
18:09 Защитник «Ак Барса» Абросимов дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован
17:57 Защитник «Вашингтона» Нисканен пропустит около трёх недель
17:37 Кошелев: Скабелка просил бросать Метсоле верхом, мы не выполнили установку
17:30 Кугрышев: «Авангард» всю игру откатал в чужой зоне, но не реализовал моменты
17:29 ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», доведя серию побед до семи игр
17:25 Ли: «Амур» отбивался весь матч, но Метсола был великолепен
17:24 «Металлург» обыграл «Витязь», нанеся команде Белова четвёртое поражение подряд
17:17 Скабелка считает, что «Авангарду» нужны два легионера — центр и забивной форвард
17:13 Скабелка: игрокам «Авангарда» не хватает мастерства и хладнокровия
17:07 Мартемьянов: «Амур» стойко отбивался и взял необходимые очки
16:53 «Трактор» взял верх над «Слованом» в Челябинске
16:48 «Югра» уступила «Адмиралу», «моряки» выиграли вторую игру без Андриевского
16:43 «Барыс» одолел «Куньлунь» в овертайме, Майк Кинэн проиграл четвёртую игру кряду
16:23 «Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков
15:44 Маршессо: если крикнуть Флёри, когда ему забиваешь, он слетает с катушек
15:14 Новотны: хоккеисты «Лады» играют и цепляются, но за старание очков не дают
14:52 Андерсон: больше хотел бы стать профессиональным гонщиком, чем играть в хоккей
14:21 Макдональд: Проворов отлично читает игру и здорово прибавил
13:54 С. Жуков: «Локомотив» ведёт поиск даже в детских садах, одной школы мало
13:27 Проворов: в игре не думаешь об именах, играешь ты против Овечкина или Малкина
12:57 Евсеенков: тренеры предупреждали, что Рига — сильная команда, недооценки не было
12:41 Гудачек катался в шляпе, играл в футбол и пил пиво после победы над «Динамо» Р
12:19 Холтби: это был лучший матч «Вашингтона» в сезоне, вот так и хотим играть
11:56 11 ноября «Автомобилист» сыграет благотворительный матч с ФК «Урал»
11:28 Андронов: с «Автомобилистом» будет хорошая игра, они станут выкладываться
11:00 Бекстрём, Зеттерберг и Андерсон — три звезды дня в НХЛ
10:54 Форвард «Колорадо» Маккиннон избежал серьёзной травмы глаза
10:26 Шеро: Хишир не имеет таланта Макдэвида, но это не значит, что он плохой игрок
09:56 Перрон: Флёри работает так, словно ему 21 год, у него энергия «первого номера»
Все новости RSS
Партнерский контент