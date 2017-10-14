Семёнов: физически «Витязь» готов, не хватает фарта, шайба не идёт в ворота

Капитан «Витязя» Алексей Семёнов прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:3), которое стало для его команды седьмым в последних девяти играх.



«Последние игры у многих наших нападающих не идёт шайба в ворота. Мы немножко перестроили свою игру. Первый период показал, что можем играть с этим соперником. Во втором да, пошли удаления, хозяева забили курьёзный гол, немножко выровняли игру. После этого игра была более-менее равной. В моменте со вторым пропущенным голом Бирюков хорошо бросил. Там немного неправильно сыграли наши нападающие. Что поделать? Будем ошибки разбирать, смотреть, что мы делаем не так. Игры показывают, что мы, вероятно, многое делаем не так, потому что мало забиваем. С одним голом тоже тяжело выиграть.



Честно говоря, не знаю, почему не можем выиграть второй период в пятом матче подряд, будем разбираться. Вообще, нужно играть 60 минут, а не первый, второй и третий периоды. Нужно выходить и все 60 минут играть на одном уровне.



Физически мы хорошо готовы. Только, как я говорю, нам не хватает фарта, нападающим — стремления на ворота. Мне кажется, мы мало устремляемся на ворота соперника. Даже если красивые голы не идут, нужно забивать «грязные» голы. Но пока мы не можем найти и «грязных» голов. Может, что-то неправильно делаем? Будем разбираться. Повторюсь, физически мы готовы очень хорошо и можем работать все три периода», — цитирует Семёнова пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» обыграл «Витязь», нанеся команде Белова четвёртое поражение подряд