Марло — о 9 голах Овечкина: когда я столько забил в пяти играх, было безумие

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло прокомментировал результативность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в пяти матчах забил девять голов. Марло в сезоне-2012/13, сокращённом из-за локаута, также забросил девять шайб в первых пяти матчах.

«Это было сумасшествие. Был большой перерыв, я был очень рад снова начать играть. Было весело. Когда всё складывается таким образом, хочешь оставаться «горячим» и продолжать играть. Тогда я просто часто оказывался в нужном месте в нужное время, играл с хорошими партнёрами, получал передачи на пустые ворота. Это сильно помогло», — сказал Марло в эфире TSN.