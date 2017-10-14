Капризов: два периода игра не получалась, а в третьем додавили «Автомобилист»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 3:2, Капризов забросил победную шайбу.

«Тяжёлая игра, трибуны гнали «Автомобилист» вперёд. У нас два периода игра не совсем получалась. Перед третьим периодом поговорили, начало получаться, и смогли додавить соперника.



В меньшинстве сразу после третьей шайбы было непросто, но парни пластались и смогли выстоять. И Сорокин выручил. Все молодцы», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.