Капризов: два периода игра не получалась, а в третьем додавили «Автомобилист»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 3:2, Капризов забросил победную шайбу.
«Тяжёлая игра, трибуны гнали «Автомобилист» вперёд. У нас два периода игра не совсем получалась. Перед третьим периодом поговорили, начало получаться, и смогли додавить соперника.
В меньшинстве сразу после третьей шайбы было непросто, но парни пластались и смогли выстоять. И Сорокин выручил. Все молодцы», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
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