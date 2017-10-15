Торторелла: «Коламбус» упростил игру в 3 периоде и нашёл способ победить «Уайлд»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Миннесота Уайлд» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В данном матче российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился тремя голевыми пасами. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21.

«Мы недостаточно много бросали сегодня. Мы упростили игру в третьем периоде и нашли способ победить. Мы не показали желаемой игры, но хорошо, что выиграли. У нас хорошие игроки. Они не паникуют, я доволен этим», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.