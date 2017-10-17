Буше: Кросби и Макдэвид – лучшие форварды, но Карлссон — лучший игрок мира

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше выразил мнение, что Эрик Карлссон является лучшим хоккеистом мира. Капитан «сенаторов» дважды признавался лучшим защитником НХЛ, в прошлом плей-офф он провёл 19 матчей и набрал 18 (2+16) очков, играя с трещинами в пятке.

«Думаю, он лучший игрок мира. Он оказывает влияние на всё: выход из зоны, движение шайбы, игру в своей зоне, большинство, атаку. Он тот, кто он есть.

Да, я думаю, он лучший игрок мира. Во-первых, это мой игрок. Понятно, что Кросби и Макдэвид – лучшие нападающие мира, в этом нет сомнений. Для меня Карлссон – лучший защитник, а я считаю, что защитники, которые проводят по 30 с лишним минут за матч, оказывают огромное влияние на игру. Именно поэтому у меня такое мнение», — цитирует Буше Sportsnet.