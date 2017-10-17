В Ижевске стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги: церемония открытия, гимны и первый матч, в котором снова встретились принципиальные соперники, где «Компак-С» обыграл «Камских Белок» со счётом 3:2.



«Началу соревновательной части предшествовала небольшая, лаконичная, но ёмкая церемония открытия. Государственные гимны России и Республики Удмуртия, проникновенный видеоролик, посвящённый 45-летию исторической Суперсерии между заокеанскими профессионалами и отечественными рыцарями шайбы и клюшки, приветственная речь регионального представителя, в которой он пожелал всем вышедшим на площадку участникам парада настоящего, самоотверженного хоккея, призвал ширить ряды занимающихся спортом и повышать класс демонстрируемой игры. Трогательную нотку мероприятию добавило выступление юной фигуристки Владиславы Кудриной, встреченной искренними аплодисментами хоккеистов и болельщиков. Выстроившись на льду, представители любительских дружин салютовали друг другу клюшками», — сообщается на официальном сайте лиги.

Бани, песни и хоккей. С Мостовым, Башаровым и на льду школы Плющенко Команде Ночной хоккейной лиги «Ледяные волки» — 5 лет!