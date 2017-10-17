«Югра» расстанется с Артуром Лаутой из-за проблем с дисциплиной

Как стало известно «Чемпионату», Артур Лаута в ближайшее время покинет ханты-мансийскую «Югру». Причиной тому стало недициплинированное поведение 21-летнего нападающего за пределами льда.



Напомним, что по ходу этого сезона Лаута перешёл из «Авангарда» в «Югру» из-за конфликта с Андреем Скабелкой. За клуб из Ханты-Мансийска форвард провёл 3 матча, в которых очков не набрал. Всего в Континентальной хоккейной лиге игрок сыграл в 79 встречах, набрав 9 (7+2) очков при показателе полезности "-4".



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«Югра» подписала двухлетний контракт с экс-форвардом «Авангарда» Лаутой