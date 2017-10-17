«Динамо» Мск уступило «Салавату», пропустив решающий гол за минуту до конца игры

Московское «Динамо» на своём льду потерпело поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 2:3.



В первом периоде счёт открыли хозяева, голом отметился Сакари Салминен. Во второй 20-минутке «Салават» забросил дважды, отличились Глеб Кузьмин и Денис Кокарев. На старте третьего периода гол Дастина Бойда восстановил равновесие, но за минуту до конца основного времени победный гол забил уфимский нападающий Евгений Коротков.



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