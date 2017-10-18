«Югра» упустила 2:0, но обыграла «Амур» и прервала 3-матчевую серию поражений

«Югра» на своём льду взяла верх над «Амуром» и прервала свою серию поражений на отметке в три матча. В 23 матчах сезона на счету команды 8 побед. «Амур» прервал свою серию побед на отметке в четыре матча. В 23 матчах сезона на счету хабаровчан 9 побед.

На 7-й минуте матча Тобиас Виклунд вывел вперёд команду из Ханты-Мансийска. Второго гола в матче пришлось ждать до конца второго периода — на 37-й минуте встречи Даниил Ильин удвоил преимущество «Югры». В третьем периоде хабаровской команде удалось сравнять счёт благодаря голам Владислава Ушенина и Алексея Бывальцева. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов югорчане праздновали победу.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

