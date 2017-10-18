Е. Корешков: «Барыс» во втором периоде переломил ход игры с «Адмиралом»

Главный тренер ХК «Барыс» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Прежде всего нашей задачей было взять три очка. Во-первых, нас ждёт тяжелый выезд. Во-вторых, предыдущий матч мы проиграли. Парни молоды, при счёте 1:1 во втором периоде переломили ход игры и немного встряхнули себя, повели в счёте. В третьем периоде немного потеряли концентрацию, плюс усталость накопилась, но самое главное, что мы сегодня победили.

Игра Старченко и Жайлауова? Талгат забил гол, молодец. Мы всегда нашим игрокам говорим, что каждый хоккеист может и должен играть лучше, это наше тренерское мнение.», — сказал главный тренер команды из Астаны на послематчевой пресс-конференции.

«Барыс» обыграл «Адмирал», выиграв 4 матча из последних 5, у Доуса дубль

Видео доступно также на официальном канале «Барыса» в YouTube.