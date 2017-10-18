И. Воробьёв: ЦСКА напоминал сборную, многие ребята никогда не играли при таком

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (2:7).



«ЦСКА с победой. Знаете, ЦСКА напоминал сегодня сборную, играли на другой скорости. У нас много ребят никогда не видели такого хоккея и никогда не играли при таком. Тут всё быстрее происходит. Уровень сборной и клубов отличается тем, что всё происходит на долю секунды быстрее. И в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас. Наверное, ты играешь настолько, насколько тебе позволяет соперник. В третьем периоде нам не позволили ничего, возвращались быстрее назад, практически всё перекрывали», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА разгромил «Магнитку» и выиграл свой 9-й матч подряд, у Капризова 3 очка



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