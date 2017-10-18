Никитин: не жалею о расставании с Пивцакиным? Переживаю только за игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» (7:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая игра получилась для ЦСКА. Забили хорошие голы. Ребята старались, готовились. Готовимся к следующим матчам. Не жалею, что попрощались с Пивцакиным? Жизнь — штука такая. Мы по-хорошему расстались, я рад за него, что у него здесь получается. Но у нас есть ребята, которые являются частью нашей команды. Поэтому я переживаю только за них.



У нас сейчас девятая победа подряд. Будем ли гнаться за рекордом СКА? У нас следующие игры с «Локомотивом», СКА и «Авангардом», поэтому там про рекорды не думаешь. День за днём готовимся к следующему матч», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Пивцакин, обменянный из ЦСКА в «Магнитку» в ходе текущего сезона, в этом матче поучаствовал в обоих голах своей команды и набрал 2 (1+1) очка.