Гуськов: ЦСКА набирает силу, в команде определились лидеры в атаке и обороне

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о текущем выступлении ЦСКА.



«Я думаю, что результаты ЦСКА говорят сами за себя, и набранные очки – подтверждение того, что ЦСКА набирает силу. Наверное, Никитин уже определился с теми игроками, которые будут получать больше игрового времени, чем кто-либо другой. Определились лидеры и пары защитников, которые устраивают тренеры по игре в обороне. Думаю, что период адаптации у ЦСКА позади.



Для ЦСКА Киселевич – это лидер обороны. Пришедший Робинсон играет в немного другой манере, но у Киселевича есть много плюсов при игре в защите и атаке. Этот баланс позволяет ему оставаться топ-защитником «армейского» коллектива.



Будет ли у ЦСКА в предстоящей игре со СКА больше шансов, чем в первой игре сезона? Во-первых, будут учтены те ошибки, которые ЦСКА допустил в матче открытия. Соответственно, их состав будет более мобилизованным. Игра будет носить серьёзный характер, фаворитов в ней я бы не стал называть», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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