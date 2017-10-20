Житник: у Шипачёва в «Вегасе» проблемы, он что-то не смог доказать

Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Алексей Житник прокомментировал последние события в КХЛ и НХЛ.

Житник: не думаю, что раздражителем для «Кэпиталз» является лишний вес Овечкина

«Как оценю старт сезона НХЛ? Никак. В Северной Америке первые выводы можно делать зимой, когда каждая команда проведёт минимум 30 игр. Дебют в «Вегасе» Шипачёва — единственная тема, всерьёз заслужившая рассмотрения. Люди, которые поиграли в НХЛ, понимают, что у Шипачёва возникли проблемы. Человек приехал в клуб-новичок с серьёзной предысторией и контрактом — и сначала сидел в запасе, а потом получил скромное игровое время около 10 минут. Это говорит о том, что в тренировочном лагере и в выставочных матчах хоккеист что-то не смог доказать тренеру и руководству. Тревожный момент.

Что удивило в КХЛ? Для меня главное откровение — перевод защитника «Авангарда» Евгения Медведева на позицию первого центрфорварда в матче со «Спартаком». Понятно, что этот перевод был вызван эпидемией травм в Омске, но это, конечно, мировой рекорд. Позиция центрфорварда — самая сложная в хоккее после вратарской. Она требует большого объёма катания, тонкого понимания игры, отработки во всех зонах. Защитнику, катание которого достаточно специфично и специализированно, очень тяжело быстро перестроиться на новую роль. В отличие, кстати, от центрфорварда. Это была сенсация, когда в одной из первых смен Медведев в новом амплуа забил гол. Но я догадывался, что провести весь матч на одном уровне будет очень тяжело, адаптационный спад неизбежен. Более распространён обратный переход, когда центральный уходил в оборону.

Защитник Константинов играл в ЦСКА некоторые матчи в центре? Константинов — игрок исключительный. Это то самое единственное исключение из правил. Он действительно игрок-универсал, который легко адаптировался к любой позиции и любому стилю, хотя изначально был защитником. Этот универсализм позволил ему стать лидером «Детройта» времён исторического расцвета этого клуба. Думаю, что примеру Константинова Медведев будет следовать недолго. На эту позицию лучше ставить молодых центральных, пусть даже из фарм-клуба», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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