До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Житник: у Шипачёва в «Вегасе» проблемы, он что-то не смог доказать

20 октября 2017, пятница. 08:04 Хоккей

Олимпийский чемпион, экс-игрок НХЛ Алексей Житник прокомментировал последние события в КХЛ и НХЛ.

Житник: не думаю, что раздражителем для «Кэпиталз» является лишний вес Овечкина

«Как оценю старт сезона НХЛ? Никак. В Северной Америке первые выводы можно делать зимой, когда каждая команда проведёт минимум 30 игр. Дебют в «Вегасе» Шипачёва — единственная тема, всерьёз заслужившая рассмотрения. Люди, которые поиграли в НХЛ, понимают, что у Шипачёва возникли проблемы. Человек приехал в клуб-новичок с серьёзной предысторией и контрактом — и сначала сидел в запасе, а потом получил скромное игровое время около 10 минут. Это говорит о том, что в тренировочном лагере и в выставочных матчах хоккеист что-то не смог доказать тренеру и руководству. Тревожный момент.

Что удивило в КХЛ? Для меня главное откровение — перевод защитника «Авангарда» Евгения Медведева на позицию первого центрфорварда в матче со «Спартаком». Понятно, что этот перевод был вызван эпидемией травм в Омске, но это, конечно, мировой рекорд. Позиция центрфорварда — самая сложная в хоккее после вратарской. Она требует большого объёма катания, тонкого понимания игры, отработки во всех зонах. Защитнику, катание которого достаточно специфично и специализированно, очень тяжело быстро перестроиться на новую роль. В отличие, кстати, от центрфорварда. Это была сенсация, когда в одной из первых смен Медведев в новом амплуа забил гол. Но я догадывался, что провести весь матч на одном уровне будет очень тяжело, адаптационный спад неизбежен. Более распространён обратный переход, когда центральный уходил в оборону.

Защитник Константинов играл в ЦСКА некоторые матчи в центре? Константинов — игрок исключительный. Это то самое единственное исключение из правил. Он действительно игрок-универсал, который легко адаптировался к любой позиции и любому стилю, хотя изначально был защитником. Этот универсализм позволил ему стать лидером «Детройта» времён исторического расцвета этого клуба. Думаю, что примеру Константинова Медведев будет следовать недолго. На эту позицию лучше ставить молодых центральных, пусть даже из фарм-клуба», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Итоги дня КХЛ: Жамнов взбодрил «Спартак», Умарк полюбил большие деньги
А Назаров взял реванш у Квартальнова.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Спартак Алексей Житник Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс Евгений Медведев
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
09:00 Проявит ли «Сибирь» характер и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:55 Василевский: «Тампа» сыграла отлично, я чувствовал себя уверенно весь матч
08:36 Дадонов: не буду зацикливаться, что меня взяли на замену Ягру. Мы с ним разные
08:30 Дергачёв: Епанчинцев нашёл нужные слова, втройне приятно вырвать победу
08:20 Хедман — о шести очках Сергачёва в восьми играх: вот на что он способен
08:20 Торторелла – о поражении «Коламбуса»: мы не смогли разгадать Василевского
08:10 Тренер «Колорадо» — Якупову: сегодня у нас в команде были «пассажиры»
08:04 Житник: у Шипачёва в «Вегасе» проблемы, он что-то не смог доказать
08:03 «Аризона» потерпела 7-е поражение кряду, уступив «Далласу» с Радуловым
07:41 «Блюз» пропустил курьёзный гол после того, как защитник увёз голкипера из ворот
07:41 «Коламбус» — «Тампа»: красивый сейв Бобровского на добивании
07:28 Кучеров единолично возглавил список бомбардиров НХЛ
07:04 Первый номер драфта-2017 Хишир забросил свои первые две шайбы в НХЛ
06:53 Сергачёв: после первого гола на пару секунд выключился, не знал, что делать
06:53 Кучеров прервал голевую серию со старта сезона и не смог сравняться с Гретцки
06:39 «Сент-Луис» победил «Колорадо», Тарасенко набрал 1 очко
06:37 Купер — о первых двух голах Сергачёва в НХЛ: Михаил показал своё мастерство
06:19 «Эдмонтон» в ОТ вырвал победу у «Чикаго», прервав серию из четырёх поражений
05:32 «Айлендерс» выиграли дерби у «Рейнджерс», «Нью-Джерси» вырвал победу у «Оттавы»
05:06 «Коламбус» — «Тампа»: Василевский, Сергачёв и Кучеров — три звезды матча
04:49 «Бостон» обыграл «Ванкувер», Худобин совершил 26 сейвов
04:34 Два гола Сергачёва и два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»
03:09 Сергачёв забил первый гол в НХЛ, поразив ворота Бобровского
00:38 Мильштейн: Миронов отправлен в АХЛ для игровой практики, в понедельник вернётся
19 октября 2017, четверг
23:57 Результаты игрового дня МХЛ
23:40 Итоги игрового дня ВХЛ
23:30 Жамнов: продолжу находиться на скамейке «Спартака». Надеюсь, это поможет
23:14 Меньшиков: дефицит центров никак не мешал, «Авангард» сам упустил игру
23:08 Эверберг: Скабелка говорил нам, что нужно переламывать игру, но ничего не вышло
23:01 Скабелка: когда «Авангард» ведёт — 2:0, а выходит такой результат, это неприятно
22:45 Епанчинцев — о Жамнове на скамейке: это было тренерское решение
22:45 Камбэк «Спартака» и плюшевая свинья — в фотообзоре «Спартак» — «Авангард»
22:39 Епанчинцев: ребята верили в победу, но отступать «Спартаку» некуда
22:28 Осипов: мне было тяжело, но я справился психологически, «Спартак» хорошо сыграл
22:05 «Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи
21:38 Квартальнов: где-то поджали игроков «Локомотива», но они за это деньги получают
21:35 Назаров: у «Нефтехимика» много травм, сыграли никогда не игравшие хоккеисты
21:29 На Аллее Славы в «Лужниках» откроют монумент Валерию Харламову
21:07 «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию
20:58 Форвард Шиксатдаров удалён до конца игры с «Локомотивом» за контакт с судьёй
20:48 Веннберг: Панарин и Аткинсон — «мои» игроки, с которыми я хочу играть
20:06 Хедман: Сергачёв проделал хорошую работу, он готов к падениям и взлётам
19:41 Мэттьюс забил 46 голов в первых 89 играх, сравнявшись с Овечкиным и Ковальчуком
19:20 «Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов
18:53 Медведев начнёт матч со «Спартаком» в нападении, Чудинов — в третьей паре защиты
Все новости RSS
Партнерский контент