П. Зубов: Верещагин поехал на МРТ, у Салака заклинило шею

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2).



«Мы были припёрты к стенке. Другого варианта, кроме как выиграть сегодня, не было. Спасибо ребятам. Долго говорить не буду, за эти дни наговорились. Выслушали каждого, очень понравился разговор. Равнодушных у нас в команде нет, несмотря на всякие сплетни и слухи. Идём дальше.



Игроки, как Воробьёв, заступаются друг за друга — идёт возрождение и становление команды. Что касается травм, что у Игнатовича ушиб. Верещагин поехал на МРТ. У Салака заклинило шею, но думаю, с ним будет всё нормально. Две шайбы мы пропустили, когда в составе временно осталось всего четыре защитника», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Видео драки Воробьёва с Владиславом Ушениным после того, как Иван Верещагин получил травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.