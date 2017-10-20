Защитник «Автомобилиста» Трямкин удалён до конца игры за жест в сторону Умарка

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

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В середине второго периода Трямкин перед вбрасыванием обменялся жестами с форвардом соперника Линусом Умарком, после чего получил дисциплинарный до конца игры штраф и был удалён с площадки.

После второго периода «Салават Юлаев» ведёт со счётом 3:2, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Видео нарушения Трямкина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.