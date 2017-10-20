Билялетдинов: настроение было такое… «Ак Барсу» надо было сыграть именно так

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (7:1). Казанская команда решила исход встречи уже в первом периоде, забросив шесть шайб.

«Ак Барс» на домашней площадке разгромил «Трактор», забросив семь шайб

«Соглашусь, первый период был агрессивным с нашей стороны, забили хорошие шайбы. Настроение было такое… Нам надо было сыграть именно таким образом. Трудно ли было мотивировать команду после такого первого периода? Они сработали так, как мы их просили, играли от начала и до конца. Играли дисциплинированно», – цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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