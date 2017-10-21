Холланд — о контракте с Атанасью: мы смогли заплатить ему из-за травмы Франзена

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд прокомментировал информацию о подписании контракта с форвардом Андресом Атанасью.



«Есть определённый алгоритм: нужно тренироваться каждый день, чтобы набрать форму. Атанасью пропустил тренировочный лагерь и чуть больше двух недель чемпионата. Ещё неделя уйдёт на все бюрократические нюансы. Так что он появится в составе, когда пройдёт шесть недель. Он молод, талантлив и должен быстро прибавить. Андреас усилит нашу команду, когда наберёт форму.



У нас появилась возможность заплатить ему, потому что травмировался Юхан Франзен. Мы что-нибудь придумаем на следующей неделе, чтобы вернуть Андреаса в состав», — цитирует Холланда официальный сайт лиги.

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