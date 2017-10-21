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Хет-трик Варнакова помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Витязь»

21 октября 2017, суббота. 19:16 Хоккей

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 5:1.

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В первом периоде Михаил Варнаков вывел бело-голубых вперёд, а во втором игровом отрезке забил ещё две шайбы, оформив хет-трик. В заключительной трети Александр Никулин отыграл одну шайбу, но затем последовали голы Владимира Брюквина и Ильи Никулина.

Для команды Валерия Белова это поражение стало шестым подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1 : 5 0:1, 0:2, 1:2
Динамо М
Москва
0:1 – Варнаков (Волков, Салминен) – 08:36 (5x5), 0:2 – Варнаков (Рылов, Салминен) – 20:43 (5x5), 0:3 – Варнаков (Бойд) – 32:22 (5x5), 1:3 – Никулин (Макеев) – 42:49 (5x5), 1:4 – Брюквин – 57:55 (en), 1:5 – Никулин (Марковин, Ефремов) – 59:33 (5x4)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Динамо Москва Михаил Варнаков-младший
Новости. Хоккей
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