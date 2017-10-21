Хет-трик Варнакова помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Витязь»

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 5:1.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.

В первом периоде Михаил Варнаков вывел бело-голубых вперёд, а во втором игровом отрезке забил ещё две шайбы, оформив хет-трик. В заключительной трети Александр Никулин отыграл одну шайбу, но затем последовали голы Владимира Брюквина и Ильи Никулина.

Для команды Валерия Белова это поражение стало шестым подряд.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.