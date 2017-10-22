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Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин подрался, Миронов забил за «Сан-Антонио»

22 октября 2017, воскресенье. 12:38 Хоккей

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 17 российских хоккеистов. Защитник Андрей Миронов набрал свои первые очки в АХЛ, сумев поразить ворота «Техаса». Клим Костин отметился дракой, по 2 очка набрали Денис Гурьянов и Николай Голдобин.

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ИгрокКлубОчки«+/-»ШтрафБроски
Сергей Толчинский (н)«Шарлотт»0-100
Валентин Зыков (н)«Шарлотт»0-101
Ринат Валиев (з)«Торонто»0021
Никита Сошников (н)Торонто»1 (0+1)001
Евгений Свечников (н)«Грэндс-Рэпидс»0-200
Никита Щербак (н)«Лаваль»1 (0+1)-121
Яков Тренин (н)«Милуоки»0-104
Владислав Каменев (н)«Милуоки»0-101
Алексей Береглазов (з)«Хартфорд»0000
Андрей Педан (з)«Уилкз-Бэрри»0+124
Михаил Воробьёв«Лихай-Вэлли»1 (0+1)+101
Николай Голдобин«Ютика»2 (0+2)000
Дмитрий Осипов (з)«Чикаго»0+100
Клим Костин (н)«Сан-Антонио»1 (0+1)+151
Андрей Миронов (з)«Сан-Антонио»2 (1+1)+322
Денис Гурьянов (з)«Техас»2 (0+2)-101
Зият Пайгин (з)«Бейкерсфилд»0020
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Береглазов Андрей Миронов Андрей Педан Денис Гурьянов Евгений Свечников Клим Костин Михаил Воробьёв Никита Сошников Николай Голдобин Таблицы НХЛ
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
12:38 Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин подрался, Миронов забил за «Сан-Антонио»
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21 октября 2017, суббота
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