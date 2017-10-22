Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин подрался, Миронов забил за «Сан-Антонио»

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 17 российских хоккеистов. Защитник Андрей Миронов набрал свои первые очки в АХЛ, сумев поразить ворота «Техаса». Клим Костин отметился дракой, по 2 очка набрали Денис Гурьянов и Николай Голдобин.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Русская неделя в Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину»
Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|«+/-»
|Штраф
|Броски
|Сергей Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|-1
|0
|0
|Валентин Зыков (н)
|«Шарлотт»
|0
|-1
|0
|1
|Ринат Валиев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|1
|Никита Сошников (н)
|Торонто»
|1 (0+1)
|0
|0
|1
|Евгений Свечников (н)
|«Грэндс-Рэпидс»
|0
|-2
|0
|0
|Никита Щербак (н)
|«Лаваль»
|1 (0+1)
|-1
|2
|1
|Яков Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|-1
|0
|4
|Владислав Каменев (н)
|«Милуоки»
|0
|-1
|0
|1
|Алексей Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|0
|0
|0
|0
|Андрей Педан (з)
|«Уилкз-Бэрри»
|0
|+1
|2
|4
|Михаил Воробьёв
|«Лихай-Вэлли»
|1 (0+1)
|+1
|0
|1
|Николай Голдобин
|«Ютика»
|2 (0+2)
|0
|0
|0
|Дмитрий Осипов (з)
|«Чикаго»
|0
|+1
|0
|0
|Клим Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|1 (0+1)
|+1
|5
|1
|Андрей Миронов (з)
|«Сан-Антонио»
|2 (1+1)
|+3
|2
|2
|Денис Гурьянов (з)
|«Техас»
|2 (0+2)
|-1
|0
|1
|Зият Пайгин (з)
|«Бейкерсфилд»
|0
|0
|2
|0