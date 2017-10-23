Главный тренер СКА Олег Знарок проводит свой 500-й матч в чемпионатах России

Главный тренер СКА Олег Знарок проводит 500-й матч в чемпионатах России. Питерские «армейцы» в гостях играют с ЦСКА.



В 499 матчах Знарок одержал 327 побед (65,53%). 54-летний специалист работал в КХЛ с тремя клубами. В сезоне-2009/10 вместе с ХК МВД дошёл до финала Кубка Гагарина. Затем клуб объединили с московским «Динамо», с которым Знарок дважды выигрывал главный трофей КХЛ (2012, 2013). После сезона-2013/14 был назначен главным тренером сборной России и не работал в КХЛ два года, после чего возглавил СКА и в первый же год выиграл свой третий Кубок Гагарина.



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