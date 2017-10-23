Форвард «Локомотива» Красковский в 25-й игре забросил свою первую шайбу в сезоне

Нападающий ярославского «Локомотива» Павел Красковский забил гол на старте второго периода встречи с финским «Йокеритом», ассистентами выступили Егор Коршков и Александр Полунин. Для 21-летнего Красковского заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне, игра с клубом из Хельсинки стала для молодого форварда 25-й в чемпионате-2017/18.



За прошлый регулярный чемпионат Красковский забил 8 голов.



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