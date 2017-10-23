Знарок: у Херсли повреждение, Дацюку дадим отдохнуть, к Олимпиаде он будет готов

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая игра. Очень хорошая, считаю. Хороший соперник, настоящее дерби получилось, где-то им повезло, были у нас ошибки. Желание было огромное у ребят, поддержка зрителей понравилась. Прибавил ли соперник? ЦСКА и в первом матче был хорош. У Херсли повреждение, поэтому и не играл сегодня. Мы просто даём ребятам отдохнуть друг от друга, поэтому меняем звенья. Сезон длинный, ещё играть и играть.



Дацюка выпускаю в меньшинстве на вбрасывания, он 90 процентов выигрывает, секунд 40 выигрываем, пока соперник выходит из зоны. Дадим Пашке отдохнуть, у нас есть план. К Олимпиаде он будет готов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.