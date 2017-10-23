Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ожиганов: даст бог, ЦСКА ответит СКА в плей-офф Кубка Гагарина

23 октября 2017, понедельник. 22:26 Хоккей

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов прокомментировал итоги встречи со СКА (2:5).

«Матч был до первой пропущенной шайбы. Мы, по большому счёту, контролировали игру два периода. У нас было моментов побольше. Забей мы их — игра бы повернулась в другую сторону. Но в итоге они реализовали свои шансы, а мы догоняли, пропустили в меньшинстве. Отработали отдельно большинство соперника, а конкретно Ковальчука — нет. С Киселевичем после повреждения Робинсона игралось отлично, я его хорошо знаю.

Думаю, матч болельщикам понравился, все ждали этой игры. Своеобразное дерби. Обидно проигрывать. Жаль, что играем с ними всего два матча в «регулярке». Пришёл болельщик, была хорошая атмосфера на стадионе. Это редкость. По крайней мере у нас. Была дополнительная поддержка. Даст бог, ответим СКА в плей-офф», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА
Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Игорь Ожиганов
Новости. Хоккей
23 октября 2017, понедельник
23:53 Анкипанс: вера в себя волнообразная, рижское «Динамо» не выдержало напряжения
23:51 П. Зубов: «Сибирь» в первом периоде спала, но заработала два очка в копилочку
23:48 В. Белов: серия поражений «Витязя» затянулась, даже какой-то инфаркт был
23:36 Дуайер: знали, что «Витязь» будет очень стараться выиграть сегодня
23:17 Гулявцев: «Северсталь» не хотела уходить в глухую оборону, просили атаковать
23:09 Емелин: у «Югры» кончились эмоции, без заброшенных шайб выиграть тяжело
22:48 Скабелка: у «Торпедо» сегодня было больше шансов, но «Авангард» спас Фурх
22:44 Скудра: ребята, о ситуации с задержкой зарплат игроки «Торпедо» даже не думают
22:42 Е. Корешков: создали «Спартаку» комфортные условия для гола, нас не простили
22:38 М. Григоренко: ЦСКА не сумел закрыть Ковальчука, СКА не затерялся бы в НХЛ
22:36 Епанчинцев — о Жамнове на лавке: у Алексея Юрьевича большой опыт, это помогает
22:35 Войнов: такой щелчок, как у Херсли, не натренировать, я игрок другого плана
22:33 «Слован» обыграл московское «Динамо», прервав свою серию поражений
22:31 Илья Ковальчук оформил шестой хет-трик за карьеру в КХЛ
22:28 Ковальчук: такие матчи, как ЦСКА — СКА, надо проводить на других аренах
22:26 Ожиганов: даст бог, ЦСКА ответит СКА в плей-офф Кубка Гагарина
22:17 И. Никитин: ЦСКА старался и создавал моменты, но получилось неприглядно
22:16 Хет-трик Ковальчука на глазах Павла Буре с сыном — в фоторепортаже ЦСКА — СКА
22:15 Трушков: эта игра была нашей, у «Спартака» сейчас эмоциональный подъём
22:13 Знарок: у Херсли повреждение, Дацюку дадим отдохнуть, к Олимпиаде он будет готов
22:09 «Витязь» — «Динамо» Мн: Энрот ударил соперника блином и получил 25 минут штрафа
22:04 «Сибирь» отыграла две шайбы на 60-й минуте и одолела «Динамо» Р по буллитам
22:00 «Спартак» взял верх над «Барысом», несмотря на хет-трик Фрэттина
21:49 Хет-трик Ильи Ковальчука помог СКА одержать победу над ЦСКА в «армейском» дерби
21:45 «Витязь» разгромил минское «Динамо», прервав серию из шести поражений
21:38 Защитник Андрей Миронов возвращён в «Колорадо» из фарм-клуба
21:26 «Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив «Авангарду»
21:19 «Северсталь» взяла верх над «Югрой», Гудачек оформил третий «сухарь» в сезоне
21:05 «Локомотив» забил четыре гола за 21 минуту и обыграл «Йокерит»
21:00 Итоги игровой недели для российских хоккеистов в НХЛ, АХЛ, CHL, NCAA и USHL
20:31 Александр Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» из-за травмы
20:12 Форвард «Локомотива» Красковский в 25-й игре забросил свою первую шайбу в сезоне
19:58 Было ли на матче «Куньлунь» — «Адмирал» 1400 зрителей?
19:42 «Питтсбург» выставил на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли — вратаря Ниеми
19:35 Главный тренер СКА Олег Знарок проводит свой 500-й матч в чемпионатах России
19:14 Энрот: моя цель — вернуться в НХЛ, там собраны все сильнейшие хоккеисты
19:13 Никита Кучеров стал второй звездой недели в НХЛ, Стэмкос — первая звезда
18:46 Александров: игроки «Адмирала» Шанхай не смотрели, хотели быстрее восстановиться
18:38 Игроки СКА Херсли и Барабанов не сыграют в «армейском» дерби с ЦСКА
18:37 Кинэн: КХЛ — сложная лига, с огромной конкуренцией и уровнем соперничества
18:26 Капитан ЦСКА Андронов не примет участия во встрече со СКА
18:23 Алтыбармакян и Манукян вошли в состав молодёжной сборной России на Суперсерию
18:03 Стиллман: после удачного старта игры случился провал, но «Адмирал» не сдаётся
17:54 В Павлово стартовал отборочный этап VII фестиваля Ночной лиги
17:36 «Северсталь» проведёт встречи с «Барысом» и «Сибирью» в ретроформе
Все новости RSS
Партнерский контент