Ожиганов: даст бог, ЦСКА ответит СКА в плей-офф Кубка Гагарина

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов прокомментировал итоги встречи со СКА (2:5).



«Матч был до первой пропущенной шайбы. Мы, по большому счёту, контролировали игру два периода. У нас было моментов побольше. Забей мы их — игра бы повернулась в другую сторону. Но в итоге они реализовали свои шансы, а мы догоняли, пропустили в меньшинстве. Отработали отдельно большинство соперника, а конкретно Ковальчука — нет. С Киселевичем после повреждения Робинсона игралось отлично, я его хорошо знаю.



Думаю, матч болельщикам понравился, все ждали этой игры. Своеобразное дерби. Обидно проигрывать. Жаль, что играем с ними всего два матча в «регулярке». Пришёл болельщик, была хорошая атмосфера на стадионе. Это редкость. По крайней мере у нас. Была дополнительная поддержка. Даст бог, ответим СКА в плей-офф», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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