«Сан-Хосе» нанёс поражение «Рейнджерс», Бучневич отметился передачей

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» одержали победу в Нью-Йорке над местным «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:1.



Логан Кутюр забросил свою седьмую шайбу в сезоне уже на второй минуте, Тим Хед, Йоонас Донской и Мелькер Карлссон довели счёт до разгромного. Хозяева сумели ответить лишь точным броском в исполнении Мики Забинеджада на 45-й минуте.



Таким образом, «рейнджеры» потерпели восьмое поражение в сезоне. Российский нападающий Павел Бучневич провёл на льду 14 с половиной минут и стал автором передачи в эпизоде с единственной заброшенной «Нью-Йорком» шайбой.