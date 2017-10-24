Александр Овечкин избежал травмы на тренировке «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал травмы, сообщается на официальном сайте НХЛ. Российский форвард получил повреждение в ходе одного из упражнений, ударившись о борт. Ему помогли добраться до скамейки, после чего он в сопровождении тренера прихрамывая ушел в раздевалку.

Тренер «Кэпиталз» Барри Тротц после окончания тренировки выразил надежду, что с Овечкиным всё будет в порядке, но ему надо подробнее поговорить с тренером. Сам нападающий, который после этого принял участие в командной фотосессии, сказал, что с ним всё в порядке, и он примет участие в тренировке во вторник.



В девяти матчах сезона Овечкин набрал 11 (10+1) очков. С 10 голами он делит первое место в списке снайперов с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым. После девяти матчей на счету «Вашингтона» девять очков. В ближайшем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Ванкувер Кэнакс».