Александр Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Нападающий Александр Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт НХЛ.



Овечкин получил повреждение в ходе одного из упражнений, ударившись о борт. Ему помогли добраться до скамейки, после чего он в сопровождении тренера прихрамывая ушел в раздевалку.



Тренер «Кэпиталз» Барри Тротц после окончания тренировки выразил надежду, что с Овечкиным все будет в порядке, но ему надо подробнее поговорить с тренером. Подробности о степени повреждения форварда должны быть известны позднее.



После работы на льду у команды была фотосессия, на которой Овечкин не испытывал видимого физического дискомфорта.

Посмотреть фото можно в «твиттере».