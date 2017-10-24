Аболс: слабое начало — моя вина, большинство сегодня утром не раскатывали

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс поделился эмоциями после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4).



«Начали слабовато, проигрывали в движении. Потом смогли вкатится, но я сам виноват: дал команде отдохнуть – большинство сегодня утром не раскатывали. «Салават» был лучше, у нас были всплески в игре, но хоккей — это игра не только эмоций, но и ошибок. А мы пока не только делаем ошибки, но и правильные решения. Первый гол – безобразное решение. Пока мы боремся с этим и пока мы там, где мы есть», — цитирует Аболса официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.