Хет-трик Ньето и 34 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев. Хет-триком в составе победителей отметился Мэттью Ньето (14-я, 23-я и 60-я минуты), ещё по одному голу забили Габриэль Ландеског (25) и Марк Барберио (40). В составе «Далласа» дубль оформил Джейми Бенн (9, 51), ещё одну шайбу забросил Бретт Ритчи (23).

Нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 19 минут 11 секунд. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов совершил 34 сейва. Защитник Никита Задоров и форвард Наиль Якупов провели на льду 16 минут 8 секунд и 13 минут 15 секунд соответственно.

В ещё одном матче «Калгари Флэймз» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов — 3:2. Решающий буллит реализовал нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 20 минут 46 секунд.