«Авангард» не забил ни одного гола рижскому «Динамо» и проиграл в овертайме

Рижское «Динамо» на домашней арене сумело одолеть омский «Авангард», встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Ансси Салмела, который после перехода в «Динамо» набрал 5 (3+2) результативных баллов в 9 встречах. Вратарь рижского клуба Янис Калниньш оформил «сухарь».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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