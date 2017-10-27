Василевский — о повторении рекорда клуба: ребята мне помогли, потом я им помогу

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «детройт Ред Уингз» (3:2). Российский хоккеист одержал свою восьмую победу подряд и повторил рекорд клуба среди вратарей, установленный Николаем Хабибулиным. Кроме того, Василевский укрепил лидерство в сезоне по числу побед (9) среди голкиперов.

Василевский повторил достижение Хабибулина по победам за «Тампу» среди вратарей

«Я не был совершенен сегодня, отбивал перед собой и допускал отскоки. Команда сыграла хорошо и помогла мне. Потом я ей помогу», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.