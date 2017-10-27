Теэму Селянне и Яри Курри вошли в тройку лучших игроков в истории «Йокерита»

«Йокерит» в честь 50-летнего юбилея провёл среди болельщиков голосование по определению лучших игроков в истории клуба.



Первое место занял Отакар Янецки, второе место – Теэму Селянне, третье – Яри Курри.



Селянне является воспитанником «Йокерита» и выступал за команду с 1989 по 1992 год, а также в сезоне-1994/95. Всего провёл 117 матчей и набрал 151 (83+68) очко. Большую часть карьеры Селянне провёл в НХЛ, где стал обладателем кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» в 2007 году. Ему также принадлежит рекорд по количеству голов среди новичков – в сезоне-1992/93 он забросил 76 шайб в составе «Виннипег Джетс».



Курри является генеральным менеджером «Йокерита». Он также воспитанник хельсинской команды, за которую на взрослом уровне играл с 1977 по 1980 год, а также в сезоне-1994/95. В 1980-м дебютировал в НХЛ и завоевал четыре кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» (1984, 1985, 1987, 1990).