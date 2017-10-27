«Йокерит» прервал неудачную серию и обыграл «Динамо» Мн в матче в честь 50-летия

«Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Хельсинки, была приурочена к 50-летнему юбилею финского клуба и завершилась со счётом 2:0.

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После первого периода команда Юкки Ялонена вела со счётом 2:0 благодаря голам Брайана О’Нилла и Петтери Виртанена. В оставшиеся 40 минут игры шайб заброшено не было, вратарь «Йокерита» Райан Запольски сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.