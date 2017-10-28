Торторелла — о сейве Бобровского в ОТ: Панарин устал и потерял игрока

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу в матче с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ) и сейв Сергея Бобровского в овертайме.

«В первые 10 минут одна команда была готова играть, другая – нет. Как только у нас пошли удаления, это нас встряхнуло. Это был один из тех матчей, в котором обе команды смотрелись неидеально, было много удалений, которые рвали темп игры. Мы особо не позволяли сопернику что-то создавать, но когда это случалось, Боб делал ключевые сейвы.



Я доволен победой, потому что важно не то, как ты играешь 40-50 минут, а то, что команда должна находить путь к победе, когда на это есть шанс.



В овертайме Бобровский сделал великолепный сейв. Панарин потерял своего игрока, он устал и не соображал, что делает. Вот что случилось. А Боб сделал классный сейв. Для него была тяжёлая игра, потому что соперник не создавал моменты постоянно, но если они были, то очень опасные», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

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Видео сейва Бобровского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.